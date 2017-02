Palabras necesarias

Alguien dijo en la pasada Asamblea de Vistalegre que no podemos acostumbrarnos a la moqueta o, que al menos, no puede gustarnos más la moqueta que el asfalto. Esa frase tiene un sentido evidente que comprende todo el mundo, pero tiene también una interpretación más simbólica que me preocupa. No podemos acostumbrarnos a la moqueta por la que nuestros pies caminan con comodidad, pero tampoco debemos acostumbrarnos a los discursos huecos que se usan en las instituciones y que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la realidad. Aunque cueste, y sabemos que cuesta, tenemos que seguir pudiendo decir en las instituciones lo que decíamos antes, lo que sabemos, lo que pensamos. Las instituciones no sólo cambian los comportamientos políticos, sino también muy fundamentalmente el lenguaje. Las instituciones ejercen una presión sobre el discurso que lo acaba no ya moderando, sino que lo transforma en un metalenguaje en el que los discursos de unos y otros son casi intercambiables, excepción hecha de algunas ocasiones, previamente pactadas, en las que hay que escenificar algún tipo de diferenciación. Se trata de que toda palabra proferida desde las instituciones aparezca como rodeada de un aura de “respetabilidad” que es, en realidad, aislamiento de la realidad social, de la realidad cultural o académica. La presión de los medios, de los demás partidos, la propia presión de la institución consigue que poco a poco los discursos pronunciados desde dentro se vayan atemperando hasta hacerse indistinguibles unos de otros. Y por supuesto que esto tiene consecuencias políticas y sociales.

